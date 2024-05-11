南投曾男因債務糾紛對柯男懷恨在心， 2023年5月深夜，夥同7人開車追撞柯搭乘車輛，持玩具槍押人，曾持刀怒劈1刀剁下柯右掌、再劈2刀又剁左掌，同夥發現柯慘遭剁掉雙掌，怕他生命危險，緊急包紮載到醫院丟包，斷掌等丟棄溪流。一審、二審均認定曾動私刑砍人雙掌，手段兇殘，依重傷害罪判7年6月，可上訴。

判決書指出，曾與柯的友人因網路賭博而引發200萬元債務糾紛，對柯出面協過程不滿，在他車子安裝衛星定位追蹤器，得知他2023年5月5日返回南投埔里，找來7人要教訓他。

曾等8人隔天凌晨4時許，在埔里鎮牛眠橋頭開車追撞柯搭乘車子，趁柯與友人下車查看時，分持木棒、辣椒水、玩具槍等器械攻擊、恫嚇押走柯。

曾等人將柯帶到某處空地談判，見柯酒醉意識不清，曾氣憤大罵，並手持長達31公分的剁刀，一刀劈砍下柯的右掌，再劈2刀剁下左掌，柯雙掌慘遭截肢，血流如注。

同夥驚見柯雙掌遭剁，擔心鬧出人命，將柯緊急包紮止血後，送到中榮埔里分院急診室前丟包。曾等人將玩具槍及柯被剁雙掌，丟到附近溪流離開，事後，警方循線查扣剁刀等物，但未尋獲雙掌。

曾男等人到案坦犯行，但辯稱剁刀是現場拾獲，但同夥多人作證，在談判時就見兇刀，法官認定剁刀是曾攜帶到場犯案。

一審法官認定，曾僅因債務糾紛，聚眾逞凶，情緒失控動用私刑，以剁刀砍斷柯的雙掌，並將雙掌丟棄，阻斷手術縫合修補機會，毀他雙手，致終身無法回復，手段殘忍凶暴，依重傷害罪判6年7月；其他7人各依妨害自由罪判5月至6月不等，得易科罰金。檢方及曾家屬不服上訴。

台中高分院二審以曾等犯後自白，已與柯和解，曾賠償700萬元、其他7人各賠償10萬元，經柯具狀撤回告訴，並當庭表示原諒，法官審酌原審量刑無違誤，判決駁回，可上訴。