警方拘捕甯男等3嫌到案，查獲犯案電擊槍擊改造槍枝、子彈等證物。（警方提供／王煌忠台中傳真）

台中市西屯區15日凌晨近1時許，發生惡徒當街擄人事件，警方獲報出動快打部隊抵達現場，見3名歹徒持電擊棒強押安姓被害人，警方連開12槍救出被害人，3歹徒則倉皇駕車逃逸，棄車轉搭接應車輛，警方成立專案小組全力追捕，16日下午循線在南投逮捕甯姓主嫌及負責接應3嫌到案，並起出改造槍枝及毒品，訊後依法嚴辦。

警方表示，39歲甯姓主嫌與25歲安姓被害人因財務糾紛，15日凌晨甯男即夥同35歲吳男、34歲劉男，從南投前往被害人位在西屯區福星北路住處樓下談判，一言不合甯男一夥人即掏出電擊棒，欲強押安男上車，轄區第六分局獲報，啟動快打部隊到場，連開12槍制止，順利救出被害人，3嫌則駕駛BMW座車趁隙逃脫。

甯男等人逃逸到大雅交流道附近，搭乘計程車前往南投，由39歲鐘男接應躲藏，警方立即成立專案小組，報請台中地檢署雲股檢察官陳振義指揮，循線查獲協助接應的鐘男，並在南投拘提甯嫌及吳嫌到案，查扣電擊槍1把、改造槍支2把、子彈44發、毒品卡西酮粉末3包、K他命2瓶等證物。

甯男等人落網後，針對與被害人債務問題語帶保留，警方懷疑另有隱情，訊後將全案依妨害自由、妨害秩序、《毒品危害防制條例》及《槍砲彈藥刀械管制條例》移送法辦，並繼續追查在逃劉男下落。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！