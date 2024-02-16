民眾黨前立委蔡壁如日前證實接任台中市府顧問，昨（15）日是首個上班日，她也曬出搭公車上班的自拍，被許多網友讚是「想起以前的柯文哲」。蔡壁如今也正常到台中市政府上班，路上遭堵訪時透露，她目前住在清水，搭公車到市府上班比較方便，跟柯文哲有小聊一些，內容柯也都跟媒體說過了。

蔡壁如今到中市府上班，中天《白導出任務》在上班路上訪問，對於網友稱讚她搭公車上班像以前的柯文哲，蔡壁如解釋說，她住在清水，來市府這邊很容易塞車，台灣大道有公車專用道，對她來說搭公車比較方便，也不用自己開車。

對於民眾黨團拜又沒被受邀，蔡壁如說，她在台中本來就不可能去，幹嘛通知她，這些都是小事情，你們去把它放大不好啦。

被問到最近有沒有跟柯文哲聊天，蔡壁如沉吟片刻後說，「有啦他有講，有談一些…他都跟你們講了阿，說要找我聊聊，甚至想來拜會台中市政府，他有在說(找市長盧秀燕聊聊)」。

對於自己前幾日的貼文「願你我有情有義」，被認為是影射民眾黨和柯文哲，蔡壁如也解釋說，「沒有啦，沒有影射黨內」，純粹是過年期間去跟一兩年才見一次的好朋友見面、走春。