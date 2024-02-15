民眾黨主席柯文哲率領黨公職團拜，卻未見已到台中市政府擔任有給職顧問的蔡壁如；蔡壁如對此表示「民眾黨什麼時候團拜？也沒人通知我，因為我在台中」。國民黨立委洪孟楷爆料表示，選前黃金時間，他曾見蔡壁如孤單坐在台下，為當時的民眾黨提名人李有宜坐鎮，當時感覺蔡壁如非常有情有義。

洪孟楷15日在中視《庶民大頭家》節目中表示，他曾跟蔡壁如共事兩、三年，他要講一個真實的故事，2024年立委選舉時，在新北市第二選區，國民黨禮讓李有宜參選，並且跨界去拉抬。

洪孟楷透露，有一次李有宜的晚會，他看到蔡壁如坐在台下，那時選前差不多20天，是非常黃金的時間，國民黨立委至少來了三四位，都跨界來幫李有宜站台。

洪孟楷接著表示，當時他看到蔡壁如孤單坐在台下，覺得很奇怪，他問蔡壁如「妳自己不是在台中選舉嗎？而且你算是知名度也蠻高的，妳也曾經擔任過立法委員，照理講妳也應該上台，趕快講完話之後，妳就可以趕快離開」。蔡壁如只跟他回了一句，「我是民眾黨的大人，代表黨中央來這邊坐鎮，我一定不能離開，我一定要陪李有宜從頭到尾」。

洪孟楷接著指出，他當時感覺蔡壁如非常有情有義，蔡壁如願意把她自己的黃金時間給犧牲，然後整個晚上坐在那邊陪李有宜。