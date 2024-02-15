今（15日）正式離開樂天桃猿的「啦啦隊女神」林襄，首度獲邀擔任「2024台灣燈會」推廣大使，在14日情人節當晚現身台南安平燈區。她以大紅毛衣搭配小短裙，隱約露出纖細小蠻腰，洋溢著青春與喜氣，臉上還不時掛著招牌笑容，直說主辦單位找她介紹燈區開「襄」真的找對人。

單身的林襄在西洋情人節不孤單，率領自家師妹張雅涵、李芷霖等甜心一起為平安燈區踩線直播，號稱史上顏值最高的女團推廣大使，眾人接連走訪了「往事河光」、「我在這裡為你祈禱」、「實光廊道」及「粼粼」等幾大展區。林襄做足功課，不僅對主燈詳細介紹，還對最愛的台南美食牛肉湯、蝦餅、椪餅、蜜餞如數家珍，三姝在藝術燈區前擺起美美pose，除示範網美照的拍攝絕技，還嗨跳時下最流行的「呱呱舞」，十八般武藝全用上。

台南市長黃偉哲驚喜現身運河畔探班，適逢情人節，林襄熱情拉著市長甜蜜三連拍，接力搭配龍年吉祥話，最後更號召隊友發揮啦啦隊本色，三姝在燈會現場呼口號又跳舞祝福「台灣之光在台南、台灣燈會大成功」，逗得民眾超開心，線上網友則留言大呼殘念：「林襄也太活潑啦，早知就去燈會現場看女孩們 」、「現在出門來得及嗎」大讚女神軍團可愛又盡職。

2024台灣燈會在台南熱鬧登場，今年共分為「高鐵燈區」及「安平燈區」兩大展區，展期至3月10日止，林襄大聲呼籲：「台南是民眾春遊賞燈的最佳選擇，可暢遊文化底蘊豐厚的古都，也可感受科技創新的面貌」，表示自己有空還要再去高鐵燈區朝聖。