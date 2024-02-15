2024立委選舉失利的民眾黨前立委蔡壁如，受台中市長盧秀燕邀請擔任市府有給職市政顧問，未來將投入海線耕耘，今天第一天上工，蔡壁如在臉書發文指搭乘公車上班，但未現身市府新春團拜，盧秀燕強調以公務優先；民眾黨台中市黨部主委江和樹則說，蔡留在台中扎根，是民眾黨的未來。

擔任台中市府有給職顧問的第一天，蔡壁如一早就在臉書PO文指「第一天上班，既然都在台灣大道上，就搭公車去吧」，還說「台中陽光明媚，相當舒適，我們都要元氣滿滿的開工啊！」

但蔡壁如上午未現身市府新春團拜活動，盧秀燕對此表示，台中市府公教景總數約有近5萬人，新春團拜屬於自發性參加的活動，同仁可依據自身行程決定市否參加，若有公務當然以公務優先，像是副市長賴淑惠就到台北出席行政院會。

江和樹則說，身為民眾黨台中市黨部主委，非常期待蔡壁如進入市府擔任市政顧問，民眾黨過去總讓人覺得是「網路政黨」，沒有真實的扎根，看到蔡壁如願意為鄉親服務，是民眾黨的未來，期待2026民眾黨在台中市議會有自己的黨團，一起為邁向2026加油。

依照規定，要有3名以上議員才能組黨團，台中市議會現有民眾黨議員僅江和樹、陳清龍2席。