台糖豬肉片含禁用瘦肉精西布特羅風波延燒，來源至今未釐清。立法院民進黨團副幹事長洪申翰表示，年前行政部門就說明，以西布特羅的特性價位要作為瘦肉精使用，這是相當不合理的事，台中市府始終只查驗那包豬肉，不去釐清源頭，質疑台中市長盧秀燕拒絕釐清真相，想賺政治聲量。

洪申翰表示，執政黨面對食安事件就是讓科學說話，秉持對外揭露，讓食安恐懼無限蔓延，不是負責任的政府或政黨該做的事，這次事件總計採驗了705件豬肉廠或同批豬肉，皆是未檢出，全台僅有一包豬肉驗出。

洪申翰說，台糖後續有要求台中市府加驗同批豬肉，並願意出檢驗費用，但當時市府拒絕，令人詫異，市府竟對同批梅花肉有無含瘦肉精，一點興趣都沒有，市府只反覆檢驗同包豬肉，不去釐清源頭，1月15日至2月2日，總計8天只驗眼前的豬肉，但對其他該檢驗、釐清的，盧秀燕毫無興趣。

洪申翰強調，藍營稱希望民進黨不要擔心釐清真相，民進黨不擔心，而是拼了命釐清真相，反而是盧秀燕市府拒絕釐清真相，該負得責任不想負，盧秀燕說認為只是個案，講完就跑了，過去國民黨最喜歡說源頭管理，為何現在源頭釐清卻毫無興趣，他也質疑盧秀燕「年菜豬肉吃的安心嗎？你不負責任的行為，讓很多人不安心！」