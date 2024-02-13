被美學者點名！選總統條件比盧秀燕好 蔣萬安大笑回應了

史丹佛大學胡佛研究院學者祈凱立點名台北市長蔣萬安及台中市長盧秀燕可望代表國民黨投入2028總統大選，尤其蔣萬安形象好，亦有國際經驗，條件更好，蔣萬安今笑問，人力銀行有提前在大年初四上班嗎？他擔任市長僅1年多，最重要的是市民期望台北市越來越好，他會盡最大努力將台北市打造成安全之都、運動之都與未來之都。

蔣萬安今前往北投關渡宮參拜、送發財金，媒體詢問，如何看待被美國學者點名很可能代表國民黨投入2028總統大選，並指出蔣萬安條件比盧秀燕好？蔣萬安笑問，人力銀行有提前在大年初四上班嗎？他想好好地把眼前的事情做好，像是稍早關渡宮董事長陳玉坤才給予他很多市政建議，未來會持續一步一腳印，將台北市打造成一流國際大都會。

媒體追問，如果屆時成功連任，2028年參與總統大選，是否有做不滿問題？蔣萬安說，不用一直幫忙找工作，他擔任市長才1年多，最重要的是市民期望台北市越來越好，他會盡最大努力將台北市打造成安全之都、運動之都與未來之都。