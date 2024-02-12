時至農曆新年，許多人都會到廟裡抽籤一探來年運勢，籤詩解讀也各有說法，對於中天節目在大選前為時任總統候選人侯友宜抽出「直須猴犬換金雞」，被解讀為2028猴年會換人做總統？台北市議員鍾沛君笑說，如果台中市長盧秀燕生肖屬狗，那籤詩就太厲害了，她也透露盧秀燕回訊息非常快、還親自做對口跟各地議會和政治人物建立人脈網絡，而且個性上就很照顧、關心其他人，不敢說盧是為2028，但這些累積都是盧秀燕的資產。

中天節目《大新聞大報掛》在選前曾到雲林北港武德宮，為三黨總統候選人抽籤，其中為侯友宜抽出第二十七籤「范蠡歸湖」，籤詩第一句「直須猴犬換金雞」，主持人馬千惠認為意有所指，因為2028年剛好是猴年，金雞是指盧秀燕，還是屬雞的侯友宜？難道賴清德真的只做一屆總統？

鍾沛君在節目中先笑說，自己看到籤詩嚇一跳，如果盧秀燕的生肖是屬狗，那解籤也太厲害，原來是講猴年跟屬雞。實際上盧秀燕出生於1961年，生肖是牛。

鍾沛君從政治層面解讀，國民黨連續三屆總統大選失利，可能在提名策略上要調整，也許現任市長挑戰總統，給民眾的觀感或是交代不夠周全，若這是大多數人的想法，那盧秀燕在2026年卸任市長，若要參選2028也還有一年多時間，可以到全台走訪或是補強空戰，這是硬實力的優勢。

對於軟實力，鍾沛君指出，盧秀燕除了顧好台中市議員、立委選情外，跟全台各地比較大的議會，包括台北、高雄都有連結，而且不只是形式上的吃個飯就過去。鍾提到，盧秀燕有一件事讓她印象很深刻，只要有盧秀燕LINE的人就知道，上班時間傳訊給她，不超過30分就一定會回訊息，多是10、15分鐘就會收到具體回應，像是反映甚麼事情給她或是台中市需要協助，都會很快收到回覆，讓她懷疑盧秀燕是不是24小時手機不離身。

鍾沛君認為，盧秀燕在過去這段時間，在全台各地的這種連結是很強的，而且不是假手他人，找其他首長或幕僚去做，而是自己去做對口，所以跟很多地方政治人物的連結很強，不敢說是為了2028，但盧秀燕的人際脈絡是早已建立，不像過去可能在參選、提名後才建立。

另外，鍾沛君也談到盧秀燕「媽媽市長」的個性，她認為不是因為盧秀燕是女性、有小孩所以被叫媽媽市長，而是因為盧很會去照顧同場的人，就連只是去應酬吃飯，盧秀燕幫大家佈菜、斟茶的速度還有發自內心的關心，這些都感受得出來。鍾佩君說，這幾點疊加在一起，加上執政成績、政治手腕，都是盧秀燕的資產。