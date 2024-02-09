2024總統暨立委選舉，國民黨為首的在野勢力重奪立法院主導權，並由新科立委韓國瑜當選為立法院長，港媒關注台北市長蔣萬安輔選有功，分析認為會是未來重整藍營的政治新星，外界關注是否著手布局2026或2028；對此蔣萬安強調，台北隊全力為市民來打拚，在崗位上面好好的努力，這是符合市民朋友的期待。
2024立委選戰國民黨大有斬獲，其中國民黨重奪8席北市立委中的5席，外傳年後蔣萬安將邀請5席藍營北市立委會見並爭取建設，相較於台中市長盧秀燕的「台中幫」、桃園市長張善政的「桃園幫」，外界關注蔣萬安的「台北幫」是否為布局2026或2028的起手式。
蔣萬安指出，自己在競選期間就產出「台北隊」這樣的概念，不管是在中央立法委員監督施政，為地方政府爭取建設經費，還是市府團隊、市議員以及市民，只要大家全力的來為市民的權益打拚就是台北隊，所以他們協同作戰，重點是以市民的權益為最優先考量。
不過蔣萬安也坦承年後有安排與北市藍營立委碰面，他強調大家本身都是好朋友，過去也都是自己立委生涯中的好同事，一直以來也都協助市府團隊爭取很多的建設經費，開春之後當然會邀請大家一起討論，後續台北隊如何來為市民爭取更大的權利。
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