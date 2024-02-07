台北市長蔣萬安（右）7日在市政大樓會見來訪的日本東京都知事小池百合子（左）率領的訪問團。（王英豪攝）

日本東京都知事小池百合子7日下午前往台北市政府，拜會台北市長蔣萬安。雙方在進行短暫的30分鐘閉門會議後，也出面接受媒體訪問。被問到台北與東京兩市是否有可能締結為姊妹市？小池百合子則低調表示「期待兩市可以有進一步的合作交流」；蔣萬安則表示，相關單位對接之後就會做更細部的交流，跟日本東京都絕對是更深入、更全面的來交往。

針對雙方閉門會議的相關內容，小池表示，她與蔣萬安針對兩額督是所面臨的課題以及對策，做了許多意見交流，特別是針對防災領域的合作，以及2025年在東京舉辦的聽障奧運與台北市的合作等議題進行了討論，同時也討論到關於2025年台北市會舉辦的World Masters Games（世界壯年運動會），以及包含氣候變遷、少子化等等的一些兩個都市共同的課題。

蔣萬安則表示，很高興與小池知識在會談過程中，談到包括人口政策、凍卵補助、少子化等議題，日本方也特別提供了東京以及日本這幾年生育率的精確數字，去年一整年下來，東京也有7000位的女性申請凍卵補助，雙方就這個議題交換了意見，她也給了我們很多寶貴的建議。所以接下來相關局處就會對接，會進一步去了解東京執行政策的經驗。

小池也表示，因為新冠肺炎疫情影響的緣故，海外出訪是非常不容易的一件事，自己隔了非常久的時間才又再度來到台灣，希望未來能就曾共同討論的議題，兩市能夠有更多的協助與合作。

至於被問到是否有可能與台北市締結姐妹市？小池則低調表示，未來會跟台北市有更多的交流，也希望能把這些交流化為實際，運用在東京的市政之中；蔣萬安則表示，相關單位對接之後就會做更細部的交流，跟日本東京都絕對是更深入、更全面的來交往。