遠雄集團日前已向台北市政府提送台北大巨蛋場地收費標準，但外界好奇未來是否有機會比照高雄世運主場館專案免費、門票不抽成，台北市長蔣萬安6日接受專訪時雖態度保留，但直言需一步一步，但也不排除溝通的可能性，蔣萬安今(7)日受訪時也再強調會持續溝通。

蔣萬安昨接受網路節目專訪，被問及「演唱會經濟」大巨蛋是否能比照，他直言大巨蛋和世運場地性質不同，大巨蛋是BOT，就算要拿預算補助也要經議會同意，並不容易。

不過蔣萬安提到，會一步一步來，先克服困難邀請歌手舉辦一次演唱會，確認交通、疏散沒有問題，再慢慢滿足各方需求，持續和遠雄溝通，後續營運會向遠雄反映市民意見，相信遠雄也有聽到大家想法。

蔣萬安今早受訪時表示，這部分會聆聽市民朋友聲音，但最重要因為大巨蛋是BOT案，所以後續的營運其實都是由遠雄這邊負責，所以未來也是舉辦運動賽事為主，當然遠雄也會考慮一些公益活動相關的回饋，北市府都會持續的來溝通，來讓市民朋友的聲音，讓遠雄瞭解。