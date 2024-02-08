國產「台糖安心豚梅花肉片」含有瘦肉精「西布特羅」議題持續延燒，台南市議員蔡筱薇8日強調，食安問題無關政治黨派，應讓證據說話，但部分政黨人士卻拿來當政治打擊工具，就怕傷害無限上綱，反讓台灣豬農身受其害，更指「瘦肉精可怕政治操作更可怕」！

面對綠營「政治操作可怕之說」，國民黨市議員蔡育輝反譏，導火線是王必勝話說太滿、太急、「太政治化」。

他說，台中市衛生局基於把關食品安全，抽查肉品，這是地方政府本來就會做的工作，也不可能刻意針對台糖，既然檢驗到含有瘦肉精，當然有必要發布。他批評，王必勝應等到複驗結果出爐，再來批評台中市政府，而不是一開始就急著袒護衛服部，「是王必勝太政治化」。

蔡筱薇指出，中央公布驗出瘦肉精的肉品檢體，就是台中當初檢驗的那份，經複驗確實有瘦肉精，但最弔詭的卻是這份檢體之外，農業部檢驗同批號肉品、上游飼養、飼料、下游加工環節以及擴大檢驗台糖另外10處肉豬場，總計298件樣本，均未檢出瘦肉精。

蔡筱薇分析，豬隻是群養的動物，加上台糖的飼料都是中央廚房統一調配，若飼料含有西布特羅瘦肉精，那同個飼養區的豬隻都會有相同的問題，但目前除了台中這份檢體有驗出瘦肉精，其他地方都沒有驗出。

「瘦肉精可怕，政治操作的人更可怕」，蔡筱薇強調，食安問題無關政治黨派，中央跟地方應該要衡量所有證據，檢討哪個環節有問題，到底情況是個案還是通案，當務之急是食安的把關，行政部門應盡速釐清真相，另外也呼籲有心人士停止政治放話動作，就怕傷害無限上綱，讓台灣豬農身受其害。