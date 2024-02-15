中市府新春團拜 林仁德拱選2028 盧秀燕低調不回應

台中市政府15日上午舉辦新春團拜活動，目前擔任市政顧問的前台中市議長林仁德也受邀參加，他上台致詞時大讚台中市長盧秀燕施政滿意度很高，力拱盧秀燕參選2028總統，還大喊「支持」，台上、台下瞬間響起熱烈掌聲，但盧尷尬搖頭、起身拱手致意，事後未針對此事回應。

盧秀燕表示，台中市近幾年施政滿意度獲得市民肯定，這個月新出爐的一份民調，台中施政滿意度更在各方面奪下六都第一，未來會持續努力。

林仁德受邀致詞時除肯定市府施政，最後還強調，盧秀燕是國民黨下屆總統的不二人選，他支持盧秀燕參選2028，最後大喊「支持」。盧秀燕沒料到林仁德突來的驚人之語，聽到後有些尷尬地搖頭微笑，但因現場參加者大聲鼓掌，她搖搖手示意「不要說了」，接著起身合掌、微鞠躬致意。

針對美國學者指出台北市長蔣萬安出戰2028總統大選，形象比盧秀燕好，盧秀燕只低調說，過去的習慣就是在市政場合、公務時間不談選舉，也不談政黨問題，祝福大家新年快樂。