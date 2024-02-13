龍年春節全國各地喜氣洋洋，正是政治人物們發福袋接觸民眾的場合。但也有人選擇在家放鬆，如台北市議員游淑慧就選擇看小說追劇過龍年。台北市長蔣萬安也幽默表示，謝謝大家給他初二、初三兩天時間安好太座，並公布他初四、初五的走春拜廟行程，直呼「祈求國家風調雨順」。

游淑慧11日在臉書發文提到：「過年也要喝一杯……只是從早上喝變成中午喝。這個年假是這三年來最正常的！沒有選戰的壓力，回到我的毛毛蟲模式，追劇看小說到半夜，然後早上睡到不用吃早餐的時間。其實過去這些是我正常的放假模式……但參與政治之後，好像所有的時間都可以用來跑行程……除夕夜要記得跟很多支持者拜年，大年初一要記得去宮廟走走跟選民打招呼，今年我全部取消了，回到一個正常人休假模式……就是發懶。我可以偷懶幾天嗎？」同黨高雄市議員陳美雅留言說「好好放鬆，新年快樂！」

「祈求臺北四時無災、國家風調雨順！」蔣萬安今(13日)則發文表示，「大年初一一早，我就到臺北各大宮廟參拜祈福。一路上遇見許多市民朋友，大家都熱情地打招呼，彼此祝福新年快樂；還有大哥大姐要我趕快回家過年陪陪家人、提醒我要好好吃頓年夜飯，實在非常可愛！」

蔣萬安幽默直呼「謝謝大家給我初二、初三兩天的時間，安好了太座！今天和明天，我會接著到臺北各地走春拜廟，祈求大家都能過個好年！時間和地點，我會貼在留言處，歡迎大家來和我一起走春，把握最後的假期時光！」

只見蔣萬安13日足跡踏遍北台北，包括北投慈后宮、慈生宮、關渡宮、福聖宮，士林慈諴宮、神農宮，中山區行天宮，大同區大龍峒保安宮等。14日西洋情人節則來到台北東南，包括松山慈惠堂、台北府城隍廟、松山霞海城隍廟、慈祐宮，文山區指南宮、木柵忠順廟，景美集應廟等。