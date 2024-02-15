民眾黨主席柯文哲率領黨公職團拜，未見蔡壁如身影。蔡壁如表示「民眾黨什麼時候團拜？也沒人通知我，因為我在台中」。媒體人黃暐瀚認為，民眾黨只有10個立委參選人，都可以通知不到，那以後若有100個立委參選人，怎麼辦？他甚至指出，民眾黨今年團拜地點竟選在柯文哲辦公室，可見民眾黨很多東西沒有照步來。

黃暐瀚今(15日)在政論節目《新聞大白話》中表示，民眾黨這次是在台玻大樓做團拜，也就是在柯文哲租的辦公室樓下。也就是說，民眾黨今年的團拜地點竟選在柯文哲辦公室，而不是在民眾黨中央。

黃暐瀚認為，民眾黨很多東西沒有照步來，像前立委蔡壁如、陳琬惠沒有被通知餐會時，一堆理由，民眾黨只有10個立委參選人，都可以通知不到，以後若有100個立委參選人，怎麼辦？當然民眾黨通知蔡壁如，她也沒辦法去，因為她已經擔任台中市政府有給職顧問。

黃暐瀚指出，如果柯文哲在選後看到，2020年立委選舉，民進黨蔡其昌得票率66.69％，拿到10萬多票，贏了國民黨林佳新快6萬票；這次2024年蔡其昌被拉到只贏蔡壁如7000票，所以民眾黨第一戰將就是蔡壁如。民眾黨若能請蔡壁如擔任秘書長、副主席也好，她就不會去台中市政府，人家也要過生活，就是因為民眾黨沒有給蔡壁如安排，她才去台中市府，甚至還有網友、網軍喊話「妳趕快去國民黨」，看來民眾黨只會越做越小。