蔡壁如臉書嘆「願你我有情有義」掀戰？ 柯文哲笑回記者「1句」 @ChinaTimes

昨（14）日是農曆春節最後一天，即將到台中市府擔任顧問的前立委蔡壁如也在臉書發文直抒心情，不料「朋友是越陳越香」、「願你我有情有義」２句話引爆網友爭論，有小草直接開轟「就一句話，還請謹言」，但蔡壁如支持者馬上回擊，「柯文哲、陳佩琪，自己自重！」

蔡壁如昨表示，把握難得好天氣，趁著春光，繼續自己的四處走春行程。同時她還強調，「品美食、觀美景，探望許久不見的老朋友，實在是非常開心、舒心的事。」

然而蔡壁如隨後話鋒一轉，意有所指提到，「我有很多朋友，朋友是越陳越香，無需多言，見到面知道你好，就覺得開心。情人節是有情人過的節，願你我有情有義、山高水長，祝福大家情人節快樂！」

蔡壁如該則留言隨即遭到許多小草進攻，在臉書下留言怒批「你說是柯文哲嗎？還是他老婆？真的應該慎言，老是胡說八道，謝謝您的忠告！」、「大家都說你情商高，最近半個月鬼迷心竅了嗎？」、「就一句話，還請謹言。」

蔡壁如的支持者則表態力挺，稱「柯文哲還有他老婆一天到晚胡說八道你不知道嗎？」、「柯文哲、陳佩琪，自己自重！人性之現實！2028成不了氣候！」、「蔡壁如是有情有義的人，值得結交與信任，越陳越香」、「蔡壁如雖沒高智商157但也智慧，看清楚一切小草也在覺醒中」。