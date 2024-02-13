柯文哲夫人陳佩琪於除夕（9日）在臉書發文回顧，曾到「綠到出汁」的地方拜票，隨行人員發送的面紙，許多人樂於接受。另外，陳佩琪寫道，曾經私下問柯文哲，「若柯侯配？」柯文哲大笑說現在已經大贏了！而近日就有一份網路投票指出，對於柯文哲的說法，有86％的網友認為「柯文哲不理性也不務實」，甚至直言「柯還在做夢」、「總統夢還沒醒呀...真是服了這對夫妻...」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》11日上午以「關於總統選舉，柯文哲老婆陳佩琪前天表示，她問柯文哲若柯侯配呢，柯文哲大笑說現在已經大贏了」為題進行網路民調，截至13日下午15時止，已有2萬人參與投票，有11％的網友認為「柯文哲理性又務實」、有86％的網友認為「柯文哲不理性也不務實」、有2％的網友表示「其他意見」、有2％的網友則表示「沒意見」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「總統夢還沒醒呀...真是服了這對夫妻...」、「沒穿褲子的柯老三，總統夢還沒醒」、「這就是無法接受現實的人！想當總統，差遠了！」、「是還沒醒，還是瘋了？他會連累侯友宜」、「柯老三為什麼總想著只有自己能做正的，別人都只能做他的副手，他的自以為是，讓他不管再選幾次永遠也無法當選，而且票還會越選越少，因為大家都看清這個人的自私+反覆+沒宏觀...缺點太都無法細數，只能當永遠的柯老三」、「柯還在做夢」。