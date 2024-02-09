適逢農曆春節，中天政論節目預測民眾黨主席柯文哲2024年的未來動向。國民黨立委王鴻薇對此預測「女人戰爭」4字，她認為，柯文哲旁邊的女性都非常強勢；未來民眾黨裡面，會蠻熱鬧的。

針對「2024未來事件預測局」，王鴻薇9日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，柯文哲很有趣，他旁邊的女性都非常強勢，比如他的媽媽、還有他的太太陳佩琪，像陳佩琪常在臉書跟大家分享看法，柯文哲就說，拜託不要再寫了。連媒體記者陳智菡進入民眾黨，就變成「戰狼小姐姐」，感覺非常強勢。再加上立委黃珊珊，現在前立委蔡壁如又強勢回歸，未來民眾黨裡面，會蠻熱鬧的。

王鴻薇接著指出，柯文哲到底能不能維繫他的能量，從這次選舉，尤其民主小草是成功的。因此，她認為，柯文哲能量不會差，但是立法院8席不分區立委，大家都頭角崢嶸，看起來也非常主觀，所以在立法院正副院長這一戰，如果他們沒有團進團出，柯文哲的聲勢可能立刻削弱一半，也就是他根本管不動8席不分區立委。

王鴻薇點出，未來在立法院，對國民黨來講是重要的主戰場，對民眾黨也是，這就是為什麼柯文哲要把蔡壁如弄回來，未來就看柯文哲對這8席立委到底有沒有主控性，如果主控性越來越弱，就會被看破手腳。