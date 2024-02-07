台中市日前公布檢出台糖安心豚梅花肉片含瘦肉精「西布特羅」0.002ppm，遭衛福部次長王必勝暗酸實驗室可能有問題，但7日經衛福部食藥署與台中市食安處再次檢驗，確認檢出西布特羅，藍委也痛批王必勝應下台。而近日就有一份網路投票指出，有92％的網友認為「應該下台」，僅有5％的網友認為「不必下台」，引發討論。

YouTube頻道《中時新聞網》7日對於「你認為衛福部次長王必勝應該下台嗎？」進行了網路民調，截至7日晚間23時止，已有近3萬人參與投票，有92％的網友認為「應該下台」、有5％的網友認為「不必下台」、有3％的網友則是「不知道／無意見」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「有深度政黨立場的中央官員確實不適任」、「下台是一定要的，還要追究法律責任，不然哪天又在哪個職位復職，難道還要這種政府官員來荼毒人民嗎？」、「而且重點是他沒想去追究清查，反而是反諷指責中市政府，果真打出掌權大黨的『查無不法』概念的神王牌」、「先不必下臺，但是要為此事的善後，深入檢討、負責到底，召集專業人士一起討論，找出更完善的方法來處理此事，然後負責完之後再下臺，不能總是把爛攤子丟給別人」。