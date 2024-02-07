台糖豬肉複檢結果出爐，依照《食安法》規定由台中市政府複驗，且中央派員在旁觀測儀器及實驗方法，全程還有錄影存證；中央、地方均仍然驗出西布特羅。國民黨新科立委徐巧芯要求衛福部次長王必勝應該立刻下台。同為藍營新科立委的羅智強也質疑，王必勝以私人行程為由躲出國，再發聲明不肯認錯。只想著政治攻防，沒有把民眾的食品安全放在第一位，現在看來荒謬的只剩他自己，這樣的官員大翻車還不快下台？

羅智強今(7日)發文提到，食藥署公布台糖的梅花豬肉片複驗結果與台中市的複驗一樣，也驗出含禁藥西布特羅。台中市驗出西布特羅後，衛福部次長王必勝聲稱，農業部採集的45個樣品都未檢測出西布特羅，先批台中市政府為何急著公布結果，又質疑為「實驗室事件」，影射台中市的檢驗有問題。民進黨立委王定宇、陳亭妃、蔡易餘，甚至還指台中市政府，違反《食安法》造謠、損害台糖商譽，要台糖對中市府告到底。

羅智強質疑，結果現在兵分兩路複驗，不僅台中市政府再度驗出台糖豬肉含西布特羅，食藥署自己連驗3次，也都驗出西布特羅。「王定宇、陳亭妃、蔡易餘是否也要台糖對食藥署提告？要不要向台中市道歉？王必勝日前點出台中市有所謂的五大荒謬，現在看來，荒謬的只剩他自己！」

「民進黨大翻車！王必勝還不下台？」羅智強直批，王必勝放把火後，選在食藥署公布檢驗結果這天，以私人行程為由躲出國，再發聲明不肯認錯。只想著政治攻防，沒有把民眾的食品安全放在第一位，這樣的官員大翻車，還不快下台？