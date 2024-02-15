民眾黨主席柯文哲在總統大選獲得第三名選票，選後承受在野不少藍白不合的批評責難，但選後的政黨運作仍引人關注。媒體人黃揚明直言，柯文哲選後變得很閒，理論上應該要走透透、longstay，但他想做的是當民眾黨最有權力的那個人，所以現在沒有人理他，他樂在跟媒體抬槓。

「你拿了300多萬政黨票之後，要怎麼運作下去？這才是你柯文哲首要的目標嘛！」黃揚明14日在《大新聞大爆卦》節目直言，有人提到，柯文哲還要去參加什麼黨團會議？「因為他黨主席很閒！我必須講，他很閒啊！他真的就是很閒啊！不然請問一下，他這個黨要幹嘛？」

黃揚明強調，未來有兩年的時間沒有選舉，一個政黨沒有選舉的時候，他要做什麼？「開黨員聯誼會是不是？今天台北，我開一個座談，365天，我把300多個鄉鎮先跑一圈？」主持人張介凡直呼，如果他真的這樣做的話，下一次選總統，他搞不好還真的會加分？

「我跟妳說，理論上應該是要這樣！但是你認為柯文哲是會做這種事情的人嗎？（張：不會啊，他志向這麼高，怎麼會去做這種事情？）」黃揚明指出，所以他今天要做的事情，是掌控這個黨裡面最有權力的一群人，這樣他就是最有權力的那個人！

黃揚明提到，如果今天一個人從政的起點就是一個行政首長的話，而且是最高的行政首長、直轄市長，他每天喊他什麼七點半嗡嗡嗡怎樣的，請問他現在變成一個陽春黨主席的時候，他會不會慌？本來我每天早上七點半，問一下這個什麼軍機大臣、怎麼樣怎麼樣，通通來跟我報告，「報告完了，好，出去！現在怎麼樣？欸，沒有人理我耶！我們這個黨部開會也無聊啊！」

「他現在唯一能安慰的事情就是，每天還有記者來問他問題！（張：那他還嫌記者挑撥？我們是做功德耶）」黃揚明表示，他從選後講了多少次：每天媒體都還在罵我，好像我當選了一樣！他很在意媒體對他的互動，他以前把這個稱為餵鯊魚，「但是呢，他樂在其中！」