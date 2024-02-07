立法院長韓國瑜自大選前到當選立法院長，一舉一動都被綠營高度檢視，對此，媒體人黃揚明表示，很多靠黑韓起家的名嘴、側翼現在抓到機會就繼續黑韓，但綠營正規軍都沒有打韓，連總召柯建銘選前跟選後對韓國瑜都是兩個樣子，因為未來可能藍白會站在同一陣線，綠營失去發揮空間，應該都會相對尊重韓國瑜，且未來所有的官員、立委質詢或備詢前，都要先跟韓國瑜院長鞠躬敬禮，包括綠委黃捷，這以後都會被拿放大鏡檢視。

立法院長韓國瑜的一舉一動被綠營高度檢視，甚至連在院外拜會都被嘲諷是不上班，但韓國瑜日前主持首場朝野協商，調和鼎鼐、尊重專業的表現可圈可點。

黃揚明7日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，很多綠營側翼、名嘴是靠黑韓國瑜起家，現在有機會當然會繼續打韓，但現在綠營的正規軍幾乎都沒有在攻擊韓國瑜了。

黃揚明也點出，院長選舉之前跟選後，民進黨黨團總召柯建銘，發的文章完全是兩個樣子，因為選前一定會罵韓國瑜，但韓國瑜選上院長就是要主持議事的人，要是真的沒做到議事中立，民進黨就麻煩了。

黃揚明指出，在「綠白合」因為院長選舉這局搞爛、搞砸之後，現在看來白跟藍是同一個陣線，很多議題會有合作空間，就算柯建銘再怎麼會喬，都沒辦法施展開來。民進黨政府機關、立委，以及在未來的國會運作上，可能都會對韓國瑜相對尊重。

黃揚明也舉例，立委站上質詢台、官員站上備詢台，第一個動作就是向主席、也就是韓國瑜院長鞠躬敬禮，並向主席問好，就算是民進黨立委黃捷也是一樣，上去質詢也不能再翻白眼，一樣要跟韓國瑜敬禮，到時候大家都會用放大鏡來看。

黃揚明也說，以後每一個民進黨立委質詢，都要先跟韓國瑜鞠躬，大家就等著看，而且之前打韓國瑜不進立法院上班，很可能迴力鏢也會打到自己身上，哪些委員曾經說過韓國瑜不去上班的，可能以後也會有人每天在辦公室門口看他們幾點上班，真的沒必要打到這種程度。