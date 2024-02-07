民眾黨立委陳昭姿。（資料照,黃世麒攝）

民眾黨立委陳昭姿日前在立法院正副院長選舉投出無效票的，5日更在立院朝野協商會議上對民進黨立院黨團總召柯建銘開罵。對此，媒體人羅旺哲認為，陳昭姿若開議後再出包，將直接重創民眾黨，賠上其他人的努力。

立院新會期日前進行朝野協商，在各黨代表與立法院長韓國瑜合照時，陳昭姿突然跳出來嗆柯建銘「怎麼可以這樣對我？我明明是不小心，你怎麼能說我故意的？」，為自己因院長選舉被裁定投廢票一事表達不滿，但老柯隨後反擊朝野協商依規定只能各黨「三長」參與，民眾黨為何派出5人進場、批陳昭姿不應現身。而陳昭姿「神來一吼」也引發外界熱議，了解議事規則的政界入士多半搖頭不認同。

羅旺哲昨（6）日在臉書指出，立法院新會期不到一周，陳昭姿從投廢票到朝野協商大暴走，成為最新的立院「話題女王」。羅旺哲認為 ，這對民眾黨的形象來說不是好事，接下來這會期還有漫長的三個月，政治人物在台灣媒體上，一但定型成為「丑角」後，往後的一舉一動，勢必拿顯微鏡來檢視。

羅旺哲也特別點出質詢情況，若質詢的好直接變成女戰神；質詢不好就變成草包，立法院的戰場，就是這麼現實。羅旺哲強調，若開議後再出包，將會直接重創民眾黨，賠上其他人的努力。

針對陳昭姿闖國會黨團協商開罵，柯建銘昨再度表達不滿，表示他在國會30年來沒看過這種場景，陳昭姿潑婦罵街，將民進黨踩在腳底下，不可不怒。