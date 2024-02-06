立法院長韓國瑜找來立法院前副秘書長周萬來擔任本屆立院秘書長，國民黨立委一致盛讚。《美麗島電子報》董事長吳子嘉5日就對此表示，「柯建銘對議事的技巧和議場的鬥爭、法規等等非常內行，韓國瑜卻丟出一個周萬來，這個周萬來對議事規則懂的不得了，一下就破了你的局！」媒體人張禹宣指出，從6日的立院討論，第一次看到有人在議事規則上講得柯建銘啞口無言，所以最後面才會有幫民眾黨善後的折衷做法。

張禹宣6日在《新聞大白話》節目提到，周萬來有一個重點很重要，除了幫韓國瑜關麥克風之外，他有講到《立法院議事規則》第54-2，他針對這個點不斷在闡述說，可以讓民眾黨用文字的方式，記載在議事錄修改，甚至背書做一個但書，結果柯建銘有沒有反應？有！柯建銘說：什麼保留？周萬來就把一堆條文唸一遍，「我第一次看到，有人在議事規則上講得柯建銘啞口無言！惦惦，所以最後面才會有折衷的做法嘛！」

張禹宣說，否則民眾黨這齣戲可能2、3個小時鬧不完，最後解決善後的是誰？不只是韓國瑜說「總召，看我眼睛！」還有周萬來，也起到關鍵作用！