網紅陳沂日前在台北街頭遭一名男子毆打，昨(6日)在立委陪同下召開記者會，結束時母親上前擁抱打氣，讓她情緒崩潰聲淚俱下，對此，網紅推手圤智雨指出陳沂召開記者會效應不大，並點出關鍵原因感嘆﹕「這就是社會的現實」。

圤智雨指出認同陳沂提出的訴求，但就現實面而言不會實現，畢竟連館長被開三槍都沒有修法，他指出陳沂自稱是「滋事型網紅」，那何來無辜之說，最大問題就是陳沂用言論把人打到底，卻不懂得收手，才會造成此下場，反觀自己在評論別人時，除非相當有把握，否則不會指名道姓，不然也會先判斷對方後台背景硬不硬。

圤智雨指出陳沂犯的錯誤，在於無法全面點評真實，導致說出來的內容只是選擇性讓大家看到實情，而非真正的公道，接著指出陳沂召開記者會，反倒是給滋事小弟往上爬的機會，畢竟這些人不怕上新聞，反倒認為這樣能夠出風頭，他更指出這些人還會拿手機架著拍攝影片，證明自己確實有打人。

陳沂召開記者會除了譴責暴力，也藉此強調自己並沒有錯，對此，圤智雨表示這個世界已非所想像那般，除非她有本事發動網紅大遊行，就還有機會改變存有的法律問題，否則這些出來扛罪的小弟，頂多賠錢了事，就算沒錢也關一下就出獄，未來還能到處炫耀此事，接著語帶無奈表示﹕「這就是社會的現實」。