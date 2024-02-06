互擁痛哭！母心疼女兒喊「妳沒錯」 陳沂淚崩：為何該道歉的是我們 @ChinaTimes

常評論時事的39歲網紅陳沂，5日下午在台北市松山區街頭，慘遭21歲的黃姓列管毒品分子狂毆猛踹，即使陳沂逃進消防隊躲避，黃男在警方到場時仍想衝進去追打。由於黃男酒測值不高，疑似借酒裝瘋，且身上穿著名牌羽絨衣及百萬名錶，警方懷疑動機不單純，檢方則罕見的指揮松山分局進行偵辦，追查幕後是否有其他動機及藏鏡人。

警方分析，根據一般經驗，只要喝一瓶啤酒，酒測值就會超過0.21，要使人酒醉的機率微乎其微，而且檢視監視器，黃男與陳沂似乎並非街頭巧遇，而是在一旁慢慢接近確認身分後才下手，而且黃男友人還上演一場「勸阻戲碼」。

為了更逼真，黃男甚至在陳沂衝進消防隊時都不願離去，等到員警到場後還刻意藉酒意要衝進去追打，並刻意的對員警嗆聲，做法都像是在演出一場「醉漢鬧事」的戲碼。

警方研判，黃男的手法，就像是一般黑幫份子的「警告行為」，頗有教訓的意味。因此檢察官似乎也嗅出不平常的味道，罕見親自指揮警方進行後續追查。

目前警方將調閱相關監視器及黃男通聯記錄，追查黃男是單純的認錯人，還是有人預謀教唆犯案。據了解，黃曾涉入毒品案件，昨天在場還有他的周姓友人，周雖有勸阻黃男，警方仍將周依關係人進行調查。