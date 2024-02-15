民眾黨前立委蔡壁如9日受訪直言黨主席柯文哲用人不當，泡沫化速度恐比親民黨還快，並點名白委黃珊珊。不過，柯夫人陳佩琪近日也發文，感謝黃珊珊撐住了黨；這讓媒體人張禹宣直呼「受不了」，反問在黃珊珊之前，沒有半個要感謝的人？

陳佩琪12日在臉書發文表示，去年底那段不堪回首的日子， 要不是有黃珊珊撐住，「相信先生沒有今天」，搞不好民眾黨就會像名嘴說的，剩3席不分區席次，將近頻臨滅黨。

張禹宣昨（14）日在政論節目《大新聞大爆卦》直言，實在是受不了陳佩琪發文感謝黃珊珊、民眾黨立委黃國昌等新人的舉動，他質問，黃珊珊、黃國昌等人都是剛進來不久的新人，民眾黨創立4年多，難道在他們之前，沒有半個要感謝的人？

另外，節目同台來賓、資深媒體人謝寒冰也認為，陳佩琪似在告訴大家蔡壁如不重要，所以，蔡選擇去台中市府當市政顧問是對的，因為柯文哲和陳都覺得她不重要了。他直言，柯文哲沒有搞清楚，若他用這樣的態度對待跟著自己幾十年的老臣，大家不會看在眼裡？民眾黨人士不會心寒？