知名的新北三重先嗇宮9日除夕抽出國運籤，是第16首的下下籤，造成熱議。台南南鯤鯓代天府10日初一也抽國運籤，廟方雖解為「中上籤」，但因詩文看起來不妙，仍引發網友疑慮。媒體人張禹宣14日在《大新聞大爆卦》提到，先嗇宮籤詩的「旁人煽惑君休信，此事當謀親弟兄」，意指賴清德沒有本錢去跟藍白鬥爭，想清楚就要合作，如果釋出閣揆困難，副閣揆行不行？至於現在叫民進黨去對抗的想法，就千萬不用聽。

「4成是他的天花板，那投他的難道沒有含淚投票的？有沒有對他不滿的？有沒有一些英系的？當然有！（主持人張介凡：或是投完後悔的）」張禹宣表示，蔡英文在520之前所有所做所為，就像她先前出訪的時候，跟賴清德講了一句話：520前我都還是總統，你還需要我幫忙，「或者是幫倒忙也算是一種！」所以包括之前王必勝那些嘴臉，都得算在賴清德頭上，「所以自然而然，未來他哪有什麼本錢去跟藍白鬥爭？」

張禹宣指出，「我覺得，不會至於到鬥爭啦！甚至我覺得賴清德如果真的想清楚，什麼叫親弟兄？你是不是可以把在野陣線、甚至是跨黨派的人，好好考量到？你說閣揆太困難了，副閣揆行不行？我覺得這種合作的空間，至少在朝野第一步合作之下，你自己會比較好做事！」

「否則你要對抗那很容易，變成是藍白在比賽打賴清德！藍白比賽打民進黨，看誰打得比較兇啊？」張禹宣強調，「那講白了，這54+8，你就不要想拿到！62票耶，等於是你在立法院什麼事都不用做了！甚至他還可以修法，要弄你的NCC、弄你的促轉會、弄你的黨產會，剛好而已嘛！所以你不要塑造成一種肅殺的氛圍。所以它說什麼？旁人煽惑君休信嘛！所以現在去叫民進黨對抗的？君休信！千萬不用去聽這種想法嘛。」