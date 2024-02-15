新北市議會今舉行新春團拜，新北市長侯友宜偕副市長劉和然前往拜年。（王揚傑攝）

今（15）日大年初六開工，新北市議會舉行新春團拜，新北市長侯友宜偕副市長劉和然專程前往拜年。侯友宜收到議長蔣根煌、副議長陳鴻源、祕書長陳王正源的紅包，笑說這是他唯一能拿到紅包的機會，所以他每年一定來。蔣根煌也幽默說，知道同仁都很認真負責，想早點開工，絕不是為了紅包。全場笑聲不斷，充滿新春歡樂氣息。

侯友宜開心收到蔣根煌的紅包。（王揚傑攝）

侯友宜收到蔣根煌的紅包。（張鎧乙攝）

侯友宜收到蔣根煌、陳鴻源和陳王正源的紅包。（王揚傑攝）

做為主人的蔣根煌先上台致詞，他說，開春第一天上班日，先祝福大家龍年吉祥、好運龍來，很高興同仁這麼開心踴躍參加團拜，可知每位同仁都很認真負責，關心自己的工作，想要早點來開工，絕對不是為了紅包，對不對？。台下哄堂大笑，齊聲回答：對！

隨後侯友宜致詞時也打趣說，做長輩的都要發紅包，所以他已經很多年沒拿到紅包，但自從參加蔣議長新春團拜後，都會拿到紅包，這是他唯一能拿到紅包的機會，所以他每年一定來。他知道議會同仁都不是為了紅包來的，但是議長、副議長、祕書長的紅包，他一定拿。

侯友宜表示，他在新北市14年，在這些歲月裡，有很多時間和議會的同仁相處，議會同仁在議會與府會中扮演非常重要的關鍵角色，尤其在蔣議長、陳副議長的帶領下的議會，府會非常和諧。我們一定要傾聽人民的聲音，為人民做最大的服務，府會和諧、同心齊力，讓新北市14年來不斷脫胎換骨，期待今年龍年除了府會關係更和諧外，也能夠為人民做更多事情，這是他衷心的期盼。

2024立委選戰落幕，牽動藍綠陣營2026新北市長布局，民進黨立委蘇巧慧大勝對手國民黨的洪佳君，可望接棒父親前行政院長蘇貞昌，被綠營視為下屆新北市長選戰熱門人選。身為國民黨中常委之一的蔣根煌，被問及藍營將推出哪位人選才會勝選？蔣表示，不知道哪些是候選人，而且國民黨中央尚未決定，一切交由黨部主委處理。