楊皓如從記者轉戰演藝圈後，靠著嗆辣說話風格，上遍各大綜藝節目，最近適逢春節，楊皓如日前在節目上分享自己包紅包給長輩，事後被對方私下抱怨包太少，讓她被爸爸罵了一頓，她因此和家人冷戰近1年時間，所幸後來長輩出來打圓場，才又順利和好。

楊皓如在節目《小姐不熙娣》中分享自身經驗，過年包紅包給長輩都會被拿來比較，形容根本是「紅包地獄每年準時輪迴」，因此她都會記好每年的包紅包金額，「因為我很怕今年包得比去年少，就會被講話了，所以我都把它當禮金簿這樣記。」她也提及某一年「阿嬤就曾經會跟我爸爸告狀。」當時阿嬤當時包了2個紅包，給楊皓如的2個孩子，「但是我回了她那一包，可能不夠多，或者是我跟她美國的一些孫女比，可能沒有美國的孫女包得多。」

楊皓如曝有年阿嬤不是很滿意紅包金額跑去跟她爸爸告狀。（影片來源／小姐不熙娣 YT）

後來阿嬤就跟爸爸抱怨，然後爸爸就罵了楊皓如：「那妳每年報稅的時候，妳還有撫養妳阿嬤，她為什麼要讓妳節稅，然後妳還包得那麼少」`,此話一出，讓現場來賓驚呼：「算好細喔」、「太恐怖了」、「這個年怎麼過啊」

當時楊皓如就直接回答父親：「本來這就是包開心的事情，那如果你真的要拿來一筆一筆、一分錢一分錢這樣算，那就不開心了，那以後我就不要回家過年了。」家人間還因此冷戰將近1年時間，「一直到隔年的快要過年，我阿嬤就會出來打圓場『妳還是回來啦～我沒關係啦』」