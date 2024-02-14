副總統賴清德(坐者左三)14日親訪鐵粉、92歲黃坐阿嬤(坐者右三)家，並留下全家福合照。(屏東縣政府提供)

賴清德離開前，黃阿嬤更摸了摸賴的耳垂，大讚「這個耳垂就是福氣」。（賴清德辦公室提供）

「阿嬤，我來看您啊！」副總統賴清德14日至屏東市探視一位92歲超級賴粉黃坐，阿嬤在賴副總統競選時日日看電視助選，甚至擠在路邊等掃街車隊希望看到本人，賴清德專程拜訪一圓阿嬤心願，看到本尊，阿嬤歡喜得不得了，直說「伊當選台灣有福了」！

賴清德南下屏東玉皇宮、東隆宮拜廟發紅包福袋，結束後隨即前往黃坐阿嬤家；阿嬤眾人眼中的超級賴粉，最大樂趣就是打開Youtube頻道看賴清德影片，選舉過程，阿嬤坐在家門口拿著旗子跟文宣品等著賴清德車隊何時會經過，賴清德與立委鍾佳濱車隊在屏東掃街拜票時，阿嬤擠在路邊人群搖旗吶喊，希望能看到本人。

此事經媒體揭露後，賴清德一直記掛在心，這次到屏東特地安排探視阿嬤。黃家位在屏東市大湖里，當賴一出現，阿嬤又驚又喜，忍不住要和賴副總統「攬一下」，拉著賴清德的手、一直盯著看，都捨不得移開眼睛，口中直說「真正足歡喜ㄟ」，歡欣之情全寫在臉上。

陪同拜訪的屏東縣長周春米笑說，簡直像粉絲見面，前屏東縣長潘孟安也和阿嬤打趣「伊今日從電視跳出來乎恁看」，現場喜氣洋洋，滿滿的笑聲。

賴清德很感謝阿嬤的支持，他用台語親切和阿嬤說，「伊會和春米啊、孟安啊、佳濱啊，阮大家攏ㄟ逗陣打拼，乎台灣愈好、愈進步，乎大家生活愈好過」。

家人表示，阿嬤平常都在電視前守著賴清德的畫面，只要得知賴清德車隊來到屏東，就會特別拉著椅子在家門口等待，把握每次為賴清德加油的機會，賴清德對此非常感動、感謝，接連送上許多大擁抱，並表示今天特地前來，就是要讓阿嬤「看斟酌（仔細）一點」。聽聞阿嬤一早特別設計髮型，賴清德則打趣說道看不出來阿嬤已經90幾歲，「看起來很年輕，至少放了二十年在銀行裡」。

賴清德最後也逐一發開運紅包給黃阿嬤一家人與左鄰右舍，並與黃阿嬤一家留下紀念合影。賴清德前往下一個行程前，黃阿嬤還特地摸了摸賴清德的耳垂，大讚這是很有福氣的耳垂。賴清德也露出靦腆微笑，並向阿嬤承諾，未來會繼續努力，讓台灣更好、屏東更進步。

家人透露，92歲超資深賴粉黃阿嬤最大心願，就是希望賴清德當選後可以抽空來找她玩，讓她看一看本人。賴清德選在情人節這天驚喜秘訪，一圓92歲阿嬤心願，可說是心意滿滿。黃阿嬤的家人也對此表示「做晚輩的覺得非常感謝」。

黃阿嬤是四代同堂，賴清德除了送上紅包祝福外，還和黃家人合照全家福，黃家門口則寫著紅榜，謝謝賴總統親臨關心愛護「福氣啦！」。賴的蒞臨也在小村造成轟動，當地住戶都跑出來看「未來的總統」，排隊領紅包福袋，成為新春最大的驚喜。