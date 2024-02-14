今年是年假最後1天，一名網友分享，今天早上8點半從屏東出發回苗栗，看到昨天國道的塞車慘況，擔心今天也會塞7小時，提早準備2個尿壺應急，結果中午12點就抵達苗栗，國道整條超順暢，引起網友熱議。

一名網友今天在PTT上分享，早上要從屏東老家出發回苗栗，聽說昨天國道塞爆，想著今天回去應該也會塞車，粗估從屏東回苗栗至少要塞7小時，還特地準備了2個尿壺備戰，結果國道超順暢，8點半從屏東出發，12點就回到苗栗了。

貼文引起網友討論，「也太爽了吧！昨天真的塞到很誇張」、「你預判了，昨天先回家的人的預判。大家都以為年假最後1天會最塞，所以提早回家，殊不知多數人都這樣想，反而初四國道塞爆」、「一直都是倒數第2天最塞」、「賭輸了你就笑不出來，會塞到你懷疑人生」、「北部聰明用路人昨天先提前收假了」。

另也有網友分享，今天早上8點多出門，從南投開車回桃園，竟然只花了2小時就到，一路順暢，完全沒塞車。