Hit Fm聯播網賀歲迎新春，星光雲集陪聽眾歡度龍年！從小年夜開始到大年初五（2／8起至2／14），每天下午1點播出龍年新春特別節目，大咖歌手輪番上陣報喜，並於當天晚上11點精彩再重播。

Hit Fm龍年初四特別節目，由綜藝大哥陽帆的愛女ANGIE安吉、PINK FUN朵莉主持，ANGIE安吉問候聽眾們有沒有吃飽了？大吃大喝之餘有沒有記得運動啊？每次都聽朋友說過年以後都要還債，大魚大肉的債，好辛苦！安吉詢問，朵莉身為女團偶像是不是在過年期間也要控制飲食呢？朵莉表示，公司沒有特別要求，但她們都很有自制力，知道多吃就要多動，因為要上鏡頭美美的，她自己都會做好飲食控管，不然在螢光幕前會後悔的是自己。安吉則說她想吃就會吃，朵莉也讚美安吉怎麼吃就怎麼漂亮，太令人羨慕了。

安吉分享自己今年過年要做一件偉大的事情，她到去年為止都不會騎腳踏車，因為童年有一個悲慘的記憶，當時她在學騎車，騎到一半但不懂怎麼剎車，就跟對面的小朋友對撞，她依稀記得自己有一秒瞬間飛上天，之後就再也不碰腳踏車了。

直到去年過年台北車流沒那麼多時，她心血來潮去騎YouBike，沒想到身體還記得，馬上就會騎了，所以今年過年她打算趁人少的時候去河堤騎腳踏車，她認為這是一個很勵志的故事，面對小時候的陰影戰勝恐懼。朵莉聽完笑說：「其實我也不會騎腳踏車！」安吉聽到馬上自信爆棚，要邀約朵莉在過年教她騎腳踏車。