來自板橋的奶奶（中）為第一位拿到龍幣的幸運兒。（全聯善美的文化藝術基金會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今（13日）為農曆正月初四為「迎財神」、「接神日」，國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區舉行最傳統的三獻禮儀式，迎接文昌帝君等神明返回文昌祠，現場有滿滿觀禮民眾，引頸期盼「跋杯祈好龍幣－龍年錢母」登場；來自板橋一家三代旅遊的奶奶，是今日第一位拿到龍幣的幸運兒，興奮表示博得開春好彩頭。

過年許多人會到寺廟求錢母、發財金，祈求新年荷包滿滿；宜蘭傳藝園區專程製作龍年祈福幣，讓民眾於13、14日透過跋杯祈福方式領取，象徵新的一年好運滾滾來。民眾憑指定消費金額、乖乖祈福點燈組明細單或全聯福袋兌換券，向文昌帝君虔心擲筊祈願，就有機會把「錢母」或小禮帶回家，福氣財氣一整年。

一家六口都擲到聖筊，直呼「太幸運了」。（全連善美的文化藝術基金會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

來自板橋一家三代的遊客，帶著奶奶來傳藝遊玩，參加跋杯祈好運活動，是今日第一位拿到傳藝好龍幣的幸運兒，奶奶十分開心，家人也興奮表示搏得開春好彩頭，一整年都會有好福氣。另有一家六口全擲到聖筊，皆獲得傳藝好龍幣，直呼「神明有保佑，一整年要賺大錢了」。

現場有滿滿觀禮民眾，引頸期盼「跋杯祈好龍幣－龍年錢母」登場。（全連善美的文化藝術基金會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

此外，帶萌寵至傳藝走春的民眾，也可一起來幫毛孩點燈，到新春轉運市集選購寵物零食，與毛孩幸福歡喜過好年！園區的室內與戶外空間包含了百項以上DIY手作課程，各式特色伴手禮、紀念品小物一應俱全；民眾想體驗最有年味的走春盛會，詳情可至宜蘭傳藝園區官網（https://reurl.cc/RW2Gp9）查詢。