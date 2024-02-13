新埔鎮「飛龍步道」進入登山口後有綁好的繩索一路往上攀走。（羅浚濱攝）

新埔鎮「飛龍步道」從登山口一路往上攀走，對平時很少登山的人來說確實有點辛苦。（羅浚濱攝）

龍年到來，新竹縣有3條蘊含「龍」字的自然景點和健行步道，除了知名的橫山鄉「騎龍古道」外，還有新埔鎮「飛龍步道」及寶山鄉「迴龍步道」，環境都很優美，更是迎接新春踏青的絕佳去處。縣長楊文科推薦各地民眾趁著龍年的吉祥氛圍，「龍」來竹縣健行踏青，感受竹縣山林步道的魅力風光。

新埔鎮「飛龍步道」從三聖宮附近登山口進入，步道蜿蜒圍繞著山勢，狀似飛龍盤據，有飛龍、採茶、進香、載熙4條古道，全長9公里，大都是泥土原始小路，並可走到芎林飛鳳山。

新埔鎮長陳英樓年前特別帶同縣府新聞處走訪，從登山口附近有綁好的繩索一路往上攀走，對平時很少登山的人來說確實有點辛苦，沿途林木蒼翠，到山頂可眺望新埔鎮，天氣晴朗，非常適合親子同遊。

橫山鄉大山背「騎龍古道」，全長2.5公里，沿途多為百年石階、百年土地公及3座以糯米為材料砌製而成的古橋，工藝精湛，有筆直翠綠的孟宗竹林等豐富生態，每年4至、5月可看桐花盛開，入夜更能欣賞螢火蟲點點星光，絕對是值得細細品味的地方。

寶山鄉的「迴龍步道」則位於新城風糖休閒園區內，推薦與寶山環湖步道環一同探訪，沿途樹林茂密，平緩石板路、木棧道輕鬆好走，是放鬆身心、呼吸新鮮空氣的好去處。

縣長楊文科表示，新竹縣山林步道美景十分受到山友青睞，縣府連續2年舉辦「森遊竹縣」登山健行集章活動，掀起一股登山健行風潮，每年參與人次更是穩定破萬，在新的1年歡迎各地的民眾攜家帶眷，一同走訪竹縣富有龍年祝福的步道。