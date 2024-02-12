新竹縣竹北市仁和街一處住宅，今天中午12時許傳出火警，現場1棟透天民宅，2樓傳出火勢，消防人員到場後，救出一名男子已無呼吸心跳，目前送醫急救當中，現場仍持續入室確認有無其餘受困者。
新竹縣消防局指出，今天中午12點39分接獲住宅火警通報，消防人員到場後，立即出動2水線入室搶救，並於12點58分在火場2樓搜索到1名受困者目前已將其送出送醫，詳細起火原因仍需進一步調查。
新竹縣竹北市仁和街一處住宅，今天中午12時許傳出火警，現場1棟透天民宅，2樓傳出火勢，消防人員到場後，救出一名男子已無呼吸心跳，目前送醫急救當中，現場仍持續入室確認有無其餘受困者。
新竹縣消防局指出，今天中午12點39分接獲住宅火警通報，消防人員到場後，立即出動2水線入室搶救，並於12點58分在火場2樓搜索到1名受困者目前已將其送出送醫，詳細起火原因仍需進一步調查。
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