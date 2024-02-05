新竹縣69歲林姓婦人長期排便不順，每週只能解便一次，甚至超過7天未解便，出現腹脹、食慾不佳等症狀求診，中醫大新竹附設醫院營養師黃琳惠發現林婦飲食中膳食纖維攝取不足，透過飲食調整與生活習慣的培養，搭配適當營養補充品，3個月後體重漸增外，也能「天天順暢」無負擔，宣導「腸保健康五大招」才能遠離疾病。

黃琳惠表示，腸道是人體消化器官，也是重要的免疫器官，掌管人體約7成的免疫細胞。而人口老化及飲食西化都是罹患腸癌及其他慢性疾病的推手。大量油脂及肉類的食用，卻沒有搭配足量的蔬菜水果，都是高危險因子。

黃琳惠指農曆春節，民眾不免俗享受美食大魚大肉，一定要「腸保健康五大招」讓大家都能「健康腸久」，遠離疾病。

第一招天天五蔬果，即每天3份蔬菜及2份水果，達到膳食纖維攝取，蔬果中富含維生素、礦物質及膳食纖維，可促進腸胃蠕動、腸道益菌生長及降低血膽固醇，其中的植化素更具有抗癌效果。

第二招每天八杯水，成人每日飲水量約6到8 杯每杯約240毫升的水，避免血液過於黏稠，並藉排尿、排便及排汗等方式，清除體內廢棄物、促進腸道蠕動而預防便秘、避免泌尿道感染等，能夠維持身體健康。

第三招善用益生菌，市面上益生菌產品種類繁多，建議挑選沒有添加香料及甜味劑的產品，吃起來有點微鹹米麩的味道，可以睡前使用讓益生菌可以好好地居住在腸道，幫助調整腸道菌叢。

第四招烹調用好油，適量油脂能增加腸道糞便的潤滑度，並刺激腸道蠕動、促使膽汁分泌，避免消化不良及腹脹等，維持消化道健康，如橄欖油、苦茶油等植物油，及花生、芝麻、杏仁等堅果類，都是很好的油脂來源。

第五招運動保健康，散步或規律的運動可以促進腸道蠕動，增加胃腸內食物及空氣的排出，減緩脹氣及腹痛感。臥床的患者及年長行動不便者，可以做簡單的抬臀及抬腿運動，或透過腹部按摩方式，刺激腸道蠕動，減少輕瀉劑或軟便藥物的使用。