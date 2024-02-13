新北市長侯友宜在今天大年初四繼續到五股、泰山的廟宇參拜，希望吉龍舞春能夠讓民眾錢都有剩，過好日子。（呂健豪攝）

今（13）日大年初四，是民間信仰的接神日，新北市長侯友宜繼續前往五股、泰山等地的廟宇參拜、發送福袋給民眾，他除了對於市民給予的支持與關懷表達感謝之外，也強調會為新北市加倍努力，讓新北市大發展。

侯友宜今日上午前往泰山的頂泰山巖、下泰山巖以及五股賀聖宮參拜，並繼續發放福袋給市民。侯表示，從大年初一到今天，都到新北市的各個廟宇參拜，祈求眾神保佑這塊土地風調雨順、國泰民安。不論前一年發生什麼風風雨雨，都順利走過，未來的台灣，需要每個人各司其職，扮演好自己的角色，並且團結、同心齊力，自己也會繼續認真打拚，為新北市做出進步的成績，這是唯一的目標與新年希望。

侯友宜也在一次解釋今年春聯所要表達的意涵，他說前年因為疫情，希望平安最好，所以春聯為「平安祥虎」，而平安之後就要賺錢，因此去年是「兔吉利來」（鏟錢進來），到了今年，錢進來之後要存起來，所以今年的「吉龍舞春」就是「錢攏有剩」的意思，希望民眾可以在龍年存下財富，過好日子。

在這幾天發福袋的過程中，侯友宜說，對於新北市民或是全國民眾對自己的疼惜與照顧感到非常感謝，像是今天就有彰化、花蓮等南部上來的民眾，為了領取福袋，一大早6、7點就來排隊，等了3、4個小時，而今年福袋索取的狀況有特別踴躍，就像原本春聯只印了35萬份，後來又加印41萬份還是不夠。

侯友宜表示，看到人民非常可愛，特別是大家給予滿滿的關懷跟支持，自己會將這份關懷與支持化為一股力量，為台灣做出更大的奉獻，也為新北市加倍努力，讓新北市大發展。

民政局長林耀長表示，今天大年初四接神日，許多民眾會到宮廟參拜，而新北市內也有許多宮廟舉辦活動，為信眾帶來好運。頂泰山巖有過平安橋贈「祥龍獻瑞」招財錢母卡（送完為止）活動，過平安橋後的隨喜油香將專款捐予偏鄉助學金，另也有準備平安麵與信眾結緣，歡迎大家來參拜、過平安橋、吃平安麵、植福田，把平安福氣帶回家；五股賀聖宮則是初五前都有擲筊領發財金的活動，也歡迎民眾踴躍參與。

林耀長也說，民間習俗過完元宵節才算過完年，歡迎大家繼續到新北燈會小過年，燈會將於2月16日晚上七點於新北大都會公園點燈，除有漂亮燈組讓大家拍不停，當天現場也將發放「鴻運龍來」小提燈3000份，開幕看「民政保平安」臉書直播貼文按讚留言，也可抽手捧元寶、頭頂銅錢的特別版「龍泰大吉」小提燈，祝福大家2024年「攏賺大錢」。