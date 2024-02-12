捷運三鶯線全線共規畫7處捷運開發案，其中台北大學站、媽祖田站目前已公告徵求投資人，預計今年5月至6月將陸續開標，未來若能順利與投資人簽約，估計可替三峽、土城引入77億投資金額，促進地方發展。

新北捷運局長李政安表示，台北大學站捷運開發基地位於三峽區復興路與大勇路交叉口，面積約1790坪，除位處北大對面，也鄰近三峽老街、三峽國小、國中學區及三鶯國民運動中心，距離恩主公醫院及國道僅600公尺，生活機能完善；而媽祖田站則為鄰近土城頂埔生活圈，面積約2980坪，為開發面積第二大的開發案。

台北大學站預計興建地上20層、地下4層，總樓地板面積約1萬5900坪，並提供280個轉乘機車停車格、110個自行車停車位及YouBike，預計將為三峽帶來30億投資金額；媽祖田站則預計興建地上25層、地下3層，總樓地板面積約2萬1000坪的捷運開發大樓，可望替土城挹注47億元投資金額，並有894坪公益設施。

捷運局表示，捷運三鶯線共7處捷運開發案，三峽站2處出入口已於2023年成功招商，除了台北大學站、媽祖田站外，龍埔站、永吉公園站、鶯桃福德站等3站也陸續辦理招商作業中，未來招商成功後，可促進捷運三鶯線沿線人流活動，帶動周邊地區發展，形塑大眾運輸導向發展（TOD）城市，打造優質舒適的捷運生活圈。