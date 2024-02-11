新北市長侯友宜今（11）日到新莊地藏庵、慈祐宮、武聖廟及後港昭德宮走春，為市民祈福並發送福袋，祝福市民朋友新春快樂。
今天是大年初二，侯友宜前往新莊地藏庵、慈祐宮、武聖廟及後港昭德宮等處參拜、發放福袋，有民眾早上七點便前往排隊，開心領下市長親自發放的福袋，直呼「早起值得了」。
侯友宜表示，新莊是北部最早開發的街市之一，在大年初二來到新莊，前往歷史悠久的地藏庵、慈祐宮及武聖廟、昭德宮參拜別具意義，祈願在眾神的庇佑下，所有市民都可以平安健康、市政昌隆。
「今天一早雖然寒冷，但很快太陽就出來了，很適合出外踏青、祈福參拜，祝福大家在年節時刻，都能享受天倫之樂」，侯友宜說，今天是大年初二，傳統上回娘家的日子，回娘家就是兩家人變一家人，代表家庭與社會的和諧，家和就能萬事興。
新北市民政局則趁機分享即將到來的「2024新北燈會」將於2月16日（初七）在三重大都會公園盛大登場，此次以「龍騰新北 福曜雲霄」為主題，規畫「九大主題燈區」、「五大特色活動」，完成遊戲挑戰，即可獲得限量神明加持過的宗教文創品、美食區抵用券10元，歡迎大小朋友一起來賞燈、看表演。
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