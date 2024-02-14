春節假期就快結束，有網友發文分享，同事稱過年時分完家產，拿到1間房和2500萬現金，因此決定辭掉工作，讓她相當驚訝，不禁好奇問大家，「這樣在高雄就可以退休嗎？」貼文曝光後，掀起網友熱烈討論「高雄可以躺平了」、「高雄真的夠了 現金一千萬可能就夠」。

一名網友在PTT發文提到，意外收到同事傳LINE訊息告訴她，過年期間家裡分完財產，現在決定要離職，開工日就不去上班了，原先以為同事開玩笑，沒想到對方回答是真的！

原PO連忙問「你分到多少啊？」同事透露自己分到「1間房和2500萬現金」，讓她聽了相當震驚，並好奇問大家「1間房＋2500萬現金在高雄就可退休？」有人能分析一下嗎？

貼文引發大批網友留言回應，不少人認為「吃利息就算1%啦，一年約24萬，一個月2萬高雄很好過了」、「高雄確實可以」、「高雄一堆不到三萬的工作，算三萬啦，2400萬要不吃不喝工作800個月，約66年，你頂多工作1/3，22年。覺得呢？」、「南部低消費的地方當然可以有房的話真的可」、「有房就以退休了 是要賺多少啦==」。

還有其他網友給建議「可以啊！乖乖定存儲蓄險就好了」、「2500萬買房當職業房東就好」、「2500萬買0056一年100萬耶」、「2500萬5%投報率一年就有125萬爽花加上還有一間房」、「現在這個時機點2500萬放基金，一個月可以配息25萬，直接躺著過生活了」。

但也有人提醒「60歲一千萬應該可以辭職，還沒30歲就辭職就不行了」、「頂多35年不用工作吧」、「我月薪6位數給我這個錢我都考慮少做10幾年了 一堆低薪族在那邊瞎喊」、「不夠吧 我自己的標準是五房 股票五千萬」。