屏東縣長周春米（前）13日前往熱博發放精美紅包，祝大家新年快樂。（林和生攝）

為期近一個月的「熱帶農業博覽會泰迪熊屏東遊」活動，正如火如荼開展中，至今累積超過百萬人次入園，適逢農曆過年期間，屏東縣長周春米邀請大家都來熱博走春，並於13日下午3時在農業物產館發放新春紅包，為民眾送上滿滿祝福。

此次熱博融合傳統農業及國際文化元素，呈現充滿創意的童趣夢想世界，周春米表示，縣府秉持創新理念辦理活動，相信每年的熱博都是一場盛會，能帶給遊客豐富體驗。

今年熱博共發送2000份精美紅包，精心製作的「財運好運龍來」紅包袋，放置超萌泰迪熊書籤增添可愛驚喜。這款獨特限量熱博紅包充滿濃濃祝福，由周春米親手贈送，為親臨現場的民眾帶來滿滿福氣。

周春米表示，春節過年是每個家庭相聚溫馨幸福的時刻，透過熱博活動，她向所有鄉親表達最誠摯的祝福，期望大家在新的一年，幸福安康、事事順心，並傳達對屏東未來的美好期許，期待在這個愛及安居樂業的屏東，共創繁榮前景。