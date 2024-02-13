ICU醫師陳志金分享，今年除夕發了「安太座」的紅包文，初三結算共1.8萬多個讚，1個讚10元，換算下來太太共可領18萬1250元，怎料太太不太滿意，他安慰18萬跟18歲的數字一樣，沒想到竟挖洞給自己跳，因為太太今年突然「長大」，說自己20歲了，導致他又貼了快2萬，最後湊了20萬的紅包，引起網友討論。

ICU醫師陳志金昨在臉書上分享，除夕那天發了安太座的紅包文「1個讚10元」，那天貼文累積到初三共有1萬8125個讚，乘以10等於18萬1250元，結果太座聽了竟說「今年好像沒有預期中熱絡！」對此他安慰說「很好了啦！18萬剛好是妳的年紀18歲」。

陳志金表示，沒想到今年太座「長大了」，竟然回說「唉呀！人家今年20歲了！」所以他挖了一個洞給自己跳，最後又貼了快2萬元，總共給了太座20萬元的大紅包。現在已經開始努力工作，同時也思考明年還要不要辦這個活動。

貼文引起網友討論，「要繼續安太座到60歲」、「太幸福了，20萬大紅包」、「安太座活動真的好有趣」、「太座真的好幸福」、「明年肯定要繼續的讓太座開心一整年」、「真愛萬歲！」