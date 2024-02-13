許多人努力工作為買名牌包，一名網友分享，最近觀察到路上女生似乎都在背帆布袋，但這樣的袋子在過去大多是購物袋，因此很好奇這是新流行嗎？引起網友討論，不少人大讚帆布袋CP值很高，又輕又耐裝，且價格便宜，髒了就丟洗衣機洗，洗不乾淨就丟掉買新的，真的超方便。

一名網友在PTT上分享，早上出門散步，發現路上很多女生都背著「帆布袋」當隨身包包，但以前多是拿來當購物袋，不過背帆布袋看起來很文青，而且袋子能裝很多東西，感覺環保又省錢，因此很好奇現在拿帆布袋當包包的年輕人是不是越來越多了。

貼文引起網友討論，「帆布袋很輕，又很能裝，加上價格便宜，不小心弄髒了，可以丟掉」、「輕便就是讚」、「素面帆布袋超百搭，上班或周末都很合適」、「放地上不心疼，髒了換一個很容易」、「方便又好清潔，髒了丟洗衣機就可以」、「好塞、容量大又重量輕，不裝東西時又能壓很小」。

另有網友則分享，帆布袋耐操又能裝，他以前也很愛用，但自從某天他穿新衣服背帆布袋，一天下來衣服起了超多毛球，後來他就不太背帆布袋，尤其是在穿比較昂貴的衣服的時候。