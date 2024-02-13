台灣房價居高不下，許多上班族努力工作也買不起，一名網友分享，某天下班去吃麥當勞，聽到2個高中生大談未來要怎麼炒房，並嘲笑那些拚命工作的社畜，其中一位高中生還說「我家在板橋有4間房，以後都是我的，光靠收租就可以爽過！」讓他聽了很不是滋味，不知道該怎麼導正年輕人的觀念，引起網友討論。

一名網友近日在PTT上分享，某天下班去麥當勞吃晚餐，意外聽到2個高中生邊吃麥當勞，邊宣揚未來要炒房的事情，其中一位高中生跟朋友說「我家在板橋那邊有4間房，以後都是我的，靠收租就爽過了！」另一位高中生聽了秒附和說「傻子才拚命工作，我爸轉賣中古屋就賺了100多萬的價差」。

原PO表示，這2位高中生還說「長大以後要讓社會的魯蛇拚命工作付我們家房租」，讓他聽了快被嚇爛，認為現在的學生似乎一點都不想好好打拚，不知道要怎麼導正這些年輕人的觀念。

貼文引起網友討論，「天才高中生解開社畜方程式了」、「板橋有四間真的不用努力了，他的觀念沒有錯，錯的是你」、「工作本來就是資本社會的陷阱」、「貧富差距就是這樣來的」、「哪間麥當勞？我去問他們缺不缺30幾歲的乾兒子」。