人不要臉天下無敵！一名男網友分享，女友家境富裕，但他卻要領低收入戶的補助生活，兩人交往同居以後，住在女友自己買的房子裡，去年見過家長，被女友爸爸瞧不起，他就一直很沒安全感，因此希望女友能將現在住的房子過戶給他，反正女友也不差這點錢，加上兩人以後是要結婚的，婚後財產不分你我，現在房子在誰的名下都一樣，奇葩言論引起網友熱議。

一名男網友在「匿名公社」上分享，他和女友交往1年，目前已經同居半年，住在女友自購的房子，他自認配不上女友，因為女友家境很好，老爸是上市公司的老闆，而他的原生家庭卻要領低收入戶補助才能存活。

男網友表示，去年見到女友的爸爸，對方超瞧不起他，讓他很受傷，也認為他和女友的愛是不能夠用金錢衡量的，雖然他吃喝住都是靠女友，但他也非常貼心，女友要吃什麼，他都會出門買，女友生病，也會親自帶女友去看病。

男網友指出，被女友爸爸嫌棄過後，他一直很沒安全感，因此不斷遊說女友將兩人目前住的房子過戶給他，反正兩人未來會結婚，婚後財產不分你我，加上女友現在也不缺這點小錢，房子在誰名下根本沒差。怎料女友爸爸知道後，竟瘋狂阻止，還逼他簽「婚前財產協議」，說他若不肯簽，就不會允許兩人繼續交往、甚至結婚。

男網友表示，女友的爸媽是不是根本就不愛女友，否則怎麼不會愛屋及烏，也對他好一點呢？同時也很好奇，有沒有什麼辦法能讓他不簽那份協議，又繼續跟女友交往，乃至結婚？

貼文引起網友討論，不少人吐槽說，如果這不是創作文，原PO真的應該好好照鏡子，整個故事聽完以後，非親非故的人都會認為原PO是為錢才跟女友在一起，更何況是女友的爸媽。而且出身不好，可以努力打拚、翻轉人生，但顯然原PO根本不打算要努力。