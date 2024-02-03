買房除了要觀察屋況、鄰居等細節外，房價也是很重要的一點。一名網友透露，交屋後跟社區保全聊天，才驚覺自己買的總價比別人貴了超過100萬元，讓他不知道該如何調適心情，沒想到其他人看到房屋細節後，反而認為買貴很正常。

鄉民「tekiero」今（3）日在PTT女板表示，買房交屋後跟社區保全聊天，對方聽到自己買的價錢直搖頭，透露前陣子有別戶剛二手賣掉，坪數差不多也有車位，但成交價硬是少了100多萬。

原PO坦承，其實他本來就有查實價登錄，知道該物件的成交價，因此出價時也是開差不多的價格，無奈屋主價格咬的很緊，堅持不肯降價，只能安慰自己買的物件是次頂樓、邊間。

其他網友看到「次頂」與「邊間」2個關鍵字後也大喊賺到，說「樓層、面向都會影響價格，我家同樓層對面鄰居比我們貴一千萬」、「次頂又邊間本來就會比較貴，我家就是這樣，採光真的棒，隱私也很讚」、「次頂樓就是整棟最棒的，這是炫耀文吧」、「放心，3年後你就會覺得自己買的很便宜了」、「才100多萬算了啦，過幾年房價再漲，都是尾數而已」。