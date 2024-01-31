若以月增率計算，11月房價經季節調整後增加0.2％。

調查指出，該月美國10大城市房價年增6.2％、超出10月的5.7％增幅，20大城市房價年增5.4％、也高於前一個月的4.9％增幅。

其中底特律房價漲幅最大、年增8.2％，排名第二為聖地牙哥的8％增幅。至於表現最差的是奧勒岡州的波特蘭，與一年前相比下滑0.7％，它也是凱斯-席勒指數調查中唯一房價出現年減的城市。

由於高房貸利率與房屋供應不足，導致潛在買家望之卻步，去年全美成屋銷售甚至降到1995年最低水位。儘管美國房市買氣低迷，但是房價卻依然高而不墜，專家解釋這主要是房屋供給數量太少，導致美國房市出現量縮價揚的走勢。

據美國房地產經紀人協會(NAR)發布的最新統計指出，去年12月美國成屋房價中位數年增4.4％到382,600美元。

聯邦住宅金融委員會（Federal Housing Finance Agency，簡稱FHFA）近期發布的另一份報告，也與凱斯-席勒指數的調查結果相似。FHFA表示，去年11月全美房價指數年增6.6％、經季節調整後與前一個月相比則增加0.3％。

目前外界已把焦點轉向聯準會（Fed）的最新決策動向。投資者企圖判斷Fed未來降息時機，因為這將有助房貸利率進一步走低，但在同時也將帶動房價持續攀升。

標普道瓊斯大宗商品部門、不動產與數位資產部門負責人路克（Brian Luke）提到，先前房貸利率逼近8％頂點，曾促使美國房價走低。但自此之後該利率下滑超過1％，反而支撐美國房價進一步走揚。