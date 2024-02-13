屏東縣政府聯手勝利星村商家2月8日至29日，春節檔期「龍重登場之好運龍厚禮」活動登場，店家也分別推出限定特惠商品抽獎，讓民眾有更多元的商品選擇及服務，回饋加量加倍加值，為店家業績及產值帶來新高峰。屏東縣長周春米邀請全國各地遊客農曆年節到全臺最具年味的村子過年，感受巷弄間春暖花開，到店家消費還有許多超值好禮。

勝利星村百家品牌推出龍年限定特惠商品。（圖／屏東縣政府）

周春米提到，勝利星村從歷史文化場域轉變成結合文化、觀光及多元產業聚集的園區，更創造經濟產值，店家加總平均每月有近5千萬營業額，一年6億的產值。隨著農曆春節到來，勢必再度迎來一波每年都破紀錄的返鄉拜年、旅遊人潮及高買氣。

周春米（左）推薦勝利星村各品牌好物。（圖／屏東縣政府）

文化處表示，勝利星村往年春節期間結合屏東燈節，每每人氣爆棚，除了勝利區、成功區，位於中正路與勝利路口的通海區也有越來越多特色品牌進駐，多元的品牌滿足各種年齡層和族群的需要，更是過年走春首選。

文化處說，在這個喜氣洋洋、生肖第五的龍年，民眾只需在參與店家購物或享用服務時索取集點卡，單筆消費滿100元即可獲得一點，集滿十點（一張）即可兌換一張抽獎券，有機會抽中為了迎合龍年主題而準備的與數字5有關的獎項，包括Galaxy Z Flip5 256GB、iPhone 15 128GB、Panasonic 55吋電視、PS5 光碟版主機、Dyson HD15 Supersonic吹風機、iRobot Roomba Combo i5 掃拖機器人、墾丁夏都五星級飯店住宿券以及全聯福利中心禮券。

勝利星村百家品牌更加碼準備了龍重精彩、福氣滿滿的百項大禮作為抽獎福袋，像是以在地特色入菜的法式餐廳LAND提供價值2380元的季節套餐餐券、L.I.S 本革工坊近萬元的4項好禮、花漾雨蝶價值5000元的旗袍體驗券和伊斯坦堡好物商店的小馬賽克燈和多間店家的現金禮券等，適合全家大小春遊暢玩試手氣。